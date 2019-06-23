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OYLAR BEYOĞLU İLÇE KURULU'NA TESLİM EDİLDİ

1 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

OYLAR BEYOĞLU İLÇE KURULU'NA TESLİM EDİLDİ, System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Beyoğlu'nda, sayımların tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy çuvallarını, Kasımpaşa Stadı'ndaki ilçe seçim kuruluna teslim etti.

Görüntü Dökümü:
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-Oyların getirilmesi
 
 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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