Son Dakika Haberleri: Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi
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Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Beyoğlu'nda, sayımların tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy çuvallarını, Kasımpaşa Stadı'ndaki ilçe seçim kuruluna teslim etti.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
Beyoğlu, İstanbul, Güncel
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