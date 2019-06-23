Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Beyoğlu
'nda, sayımların tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy çuvallarını, Kasımpaşa
Stadı'ndaki ilçe seçim kuruluna teslim etti.
- İstanbul
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