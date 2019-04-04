Oylar Eşit Çıkınca 4 Muhtar Kura ile Belirlendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde 4 köyde muhtar adaylarının eşit oy almasıyla muhtarlar kura ile belirlendi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde 4 köyde muhtar adaylarının eşit oy almasıyla muhtarlar kura ile belirlendi.



Akdağmadeni'nde Güllük köyünde 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimde seçmen sandık başına gitti. Sayımda Yusuf Coşkun ve Adem Karaçınar 44'er oy aldı. Kayabaşı köyünde yapılan sayımda muhtar adaylarından Dede İsmail Yücel ve Memiş Ünal 31'er oy aldı. Kılıçlı köyünde ise Muzaffer Akar ve Muzaffer Üstünel 94'er oy aldı. Diğer yandan Saraykent ilçesi Karapınar köyünde ise Şerafettin Deniz ve İlyas duran ise 155'er oy aldı.



Oylar ikişer defa sayıldı ancak sonuç değişmeyince sandık başkanları ilçe seçim kuruluna müracaat etti. İlçe seçim kurulunun sandıkların tek olması nedeniyle kuraları sandık başkanının çekebileceğini belirtti. Kura sonrası Akdağmadeni Güllük Köyünde Adem Karaçınar, Kayabaşı köyünde Memiş Ünal, Kılıçlı köyünde Muzaffer Üstünel ve Saraykent ilçesinde ise İlyas Duransoy muhtar olarak belirlendi. - YOZGAT

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