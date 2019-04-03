Oylar Eşit Çıkınca Muhtarlık İçin Kura Çekildi
22 dakika önce
Denizli'nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi.
Denizli
'nin Güney
ilçesi Cindere Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi. İlçede 519 seçmeni olan Cindere Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için 5 kişi aday oldu. Seçimden sonra yapılan sayımda, mevcut muhtar Bahtiyar Sungur 146 oy alırken, diğer adaylardan Hasan Durmuş
da 149'ar oy aldı. Sonuçlara itiraz edilmesi üzerine, sandıktan çıkan oylar tekrar sayıldı fakat oylar yine eşit çıktı. Buldan
İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği kararla ikili arasında kura çekimi yapıldı. Seçim Kurulu'nun çektiği kurada Bahtiyar Sungur, muhtarlık seçiminin kazanını oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: İHA
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