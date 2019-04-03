Son Dakika Haberleri: Oylar Eşit Çıkınca Muhtarlık İçin Kura Çekildi

Oylar Eşit Çıkınca Muhtarlık İçin Kura Çekildi

22 dakika önce

Denizli'nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi.

Oylar Eşit Çıkınca Muhtarlık İçin Kura Çekildi, System.String[]
Denizli'nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi. İlçede 519 seçmeni olan Cindere Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için 5 kişi aday oldu. Seçimden sonra yapılan sayımda, mevcut muhtar Bahtiyar Sungur 146 oy alırken, diğer adaylardan Hasan Durmuş da 149'ar oy aldı. Sonuçlara itiraz edilmesi üzerine, sandıktan çıkan oylar tekrar sayıldı fakat oylar yine eşit çıktı. Buldan İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği kararla ikili arasında kura çekimi yapıldı. Seçim Kurulu'nun çektiği kurada Bahtiyar Sungur, muhtarlık seçiminin kazanını oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: İHA

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