Son Dakika Haberleri: Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kura ile Belirlendi

Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kura ile Belirlendi

1 saat önce

NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kavuklu köyünde adaylar eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kura ile Belirlendi, System.String[]
NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kavuklu köyünde adaylar eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

İlçeye bağlı Kavuklu köyünde kayıtlı 147 seçmenin 132'si oy kullandı. Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından Erhan Yılmaz ve Süleyman Ercan 66'şar oy aldı, diğer aday Serkan Toker ise 2 oy alabildi. Sandıkların iki defa daha sayılması da sonucu değiştirmeyince adaylar İlçe Seçim Kurulu'na gitti. İlçe Seçim Kurulu da kura çekilmesine karar verdi. Kura çekiminde muhtar Süleyman Ercan oldu.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:21 Kaynak: DHA

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