Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kura Sonucu Belirlendi
1 saat önce
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kavuklu köyünde adayların eşit oy alması nedeniyle muhtarın belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Niğde
'nin Bor ilçesine bağlı Kavuklu köyünde adayların eşit oy alması nedeniyle muhtarın belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
İlçeye bağlı Kavuklu köyünde kayıtlı 147 seçmenin 132'si oy kullandı.Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından Süleyman Ercan, Erhan Yılmaz
66'şar oy aldı diğer aday Serkan
Toker ise 2 oy aldı.
Sandıkların iki defa daha sayılması da sonucu değiştirmeyince adaylar İlçe Seçim kuruluna gitti. İlçe seçim kurulu da kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan Süleyman Ercan muhtar oldu. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:59 Kaynak: İHA
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