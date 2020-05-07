Oylar sandık yerine postaya atılacak - Son Dakika

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, Polonya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin posta yoluyla yapılmasını öngören yasayı kabul etti. Posta yoluyla seçimler için hazırlıklar yetişmeyeceğinden birinci turu 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni tarih Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararla belirlenecek.



Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüs salgını dolayısıyla posta yoluyla yapılmasına karar verildi. Söz konusu düzenlemeye ilişkin yasa Polonya parlamentosunun alt kanadı olan Sejm'de 236'ya karşı 213 oyla kabul edildi. Anayasaya göre 10 Mayıs Pazar günü yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turu için yeni tarihi ise Anayasa Mahkemesi belirleyecek. Başından beri salgın dolayısıyla seçimlerin 10 Mayıs'ta yapılamayacağını belirten muhalefet partileriyse seçimlerin uygun bir tarihe ertelenmesini ve ülkede doğal afet durumu ilan edilmesini talep ediyor. 10 adayın yarışacağı ve 10 Mayıs Pazar günü birinci turu düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde görevdeki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda açık ara farkla önde görünürken, seçimlerin öngörülen tarihte yapılıp yapılmayacağı konusu ülkede son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Muhalefet partileri, korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların sandığa gidemeyeceklerini, bu durumda seçimlerin adil olamayacağını belirtirken, sandığa gideceklerin ise korona virüs kapma tehlikesi altında olduğunu belirterek seçimlerin ertelenmesini talep etti. Muhalefetin bu talebine kulak tıkayan hükümet seçimlerin öngörüldüğü gibi 10 Mayıs Pazar günü yapılmasında diretirken, seçim sandık kurulları için vatandaşlardan yeterli başvurunun olmaması ve salgın tehlikesini dikkate alarak seçimlerin posta yoluyla yapılması seçeneğini gündemine aldı. Söz konusu değişikliğe ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayan hükümet bu kez koalisyonun küçük ortağı Porozumienie partisinin lideri Jaroslaw Gowin'in direnciyle karşılaştı. Kendisi de seçimlerin uygun bir tarihe ertelenmesini öneren Jaroslaw Gowin, önerisinin hükümetin büyük ortağı tarafından kabul görmemesi üzerine geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcılığı ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı görevlerinden istifa etti. Ancak parlamentonun alt kanadı Sejm'de 18 milletvekiline sahip olan Gowin sağ koalisyon hükümetinde kalmaya devam edeceklerini söyledi.



Yeni seçim tarihini Anayasa Mahkemesi belirleyecek



Seçimlerin posta yoluyla yapılmasını düzenleyen tasarının 460 milletvekilinden oluşan Sejm'de kabulü için salt çoğunluk gerekirken, 235 milletvekiline sahip iktidar partisi PiS kendi kontenjanından Sejm'e soktuğu Porozumienie partisinin 18 milletvekilinin liderleri Jaroslaw Gowin'in çağrısı üzerine red oyu kullanmaları ihtimaline karşı çıkış yolu aramaya başladı. Bu kapsamda söz konusu yasa tasarısının bugün Sejm'de görüşülmesi öncesinde iktidarın ana bileşeni Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski dün akşam Jaroslaw Gowin ile biraraya geldi. İkili seçimlerin posta yoluyla yapılması üzerinde anlaşırken, görüşmeden seçimlerin Polonya Anayasa Mahkemesi'nce belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesi kararı çıktı. İkilinin görüşmesinin ardından Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de bugün ele alınan posta yoluyla oy kullanılmasını içeren yasa tasarısı 213'e karşı 236 oyla kabul edildi. Aynı zamanda parlamento başkanına cumhurbaşkanlığı seçimlerini erteleme hakkı sunan yasanın bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayına sunulması beklenirken, yeni seçim tarihi ise Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenecek. Muhalefet partileri ise alt yapının hazır olmadığı ve korona virüs salgını dolayısıyla postacıların, seçim zarflarının sayımını yapacak kurullardaki kişilerin sağlığının tehlikeye atılacağı gerekçesiyle seçimlerin posta yoluyla yapılmasına karşı çıkarken, ülkede doğal afet durumu ilan edilmesini ve seçimlerin salgın tehlikesinin olmadığı güvenli bir tarihe ertelenmesini talep ediyor. - VARŞOVA