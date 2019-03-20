Son Dakika Haberleri: Oyları Halktan, Emirleri Kandil'den Almasınlar İstiyoruz"

Oyları Halktan, Emirleri Kandil'den Almasınlar İstiyoruz"

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Belediye başkanları onları seçen halktan emir alsınlar.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Belediye başkanları onları seçen halktan emir alsınlar. Oyları halktan, emirleri Kandil'den almasınlar istiyoruz." dedi.

Ersoy, il merkezinde yapımı tamamlanan ilçe otogarı ile Belde Mahallesi'ndeki 6 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun (ASHİ) açılış törenlerinde yaptığı konuşmalarda, belediyelere yapılan görevlendirmeler ile il ve ilçelerin hizmetle tanıştığını söyledi.

Bu topraklar üzerinde herkesin huzur, barış, kardeşlik ve refah içerisinde yaşamasını arzuladıklarını ve bunun için çaba gösterdiklerini anlatan Ersoy, şunları belirtti:

"Ülke sınırları içerisinde neyimiz varsa birlikte paylaşarak mutlu olalım istiyoruz. Eğer Batman'a bir belediye başkanı seçiyorsak belediye başkanı da işini yapsın. Kendisine, halkına hizmet yapması için gönderilen paraları millete hizmet için harcasın istiyoruz. Belediye başkanları onları seçen halktan emir alsınlar. Oyları halktan, emirleri Kandil'den almasınlar istiyoruz."

"Bunlara karşı çıkıyoruz"

Edirne, Sinop, Kütahya ve Konya'da belediyecilik ne amaçla ve hangi araçlarla yapılıyorsa Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta da aynı şekilde gerçekleştirilmesini istediklerini vurgulayan Ersoy, "Niye seçtiğiniz belediye başkanlarının yanına illa birileri bir eş başkan tayin ediyor, bütün talimatları o veriyor. Sizin seçtiğiniz belediye başkanlarını makamlarında tokatlıyorlar. Bunun adı mı demokrasi, bunun adı mı özgürlük? Bunlara isyan ediyoruz. Bunlara karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"İki şeyde çok kararlıyız"

Bölgede huzur ve güvenliğin sağlandığına işaret eden Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün bölgemizde huzur, güvenlik, mutluluk var, herkes işinde gücünde. Kimse iş yerini açmaktan seyahat etmekten, gece sokağa çıkmaktan korkmuyor. Hayvancılığa kapalı yaylalarımız kalmadı. Devlet her yerde var ve güçlü bir şekilde var olmaya devam ediyor. Ailelerimizin, yaşadığı acılardan beslenen, onlara saldıkları korkularla, kurdukları imparatorluklarla kendi despot anlayışlarını devam ettirmeye çalışan terör örgütlerine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Teröristle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz."

-"Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatırız"

Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmeni anımsatan Ersoy, şunları söyledi:

"Seçtiğimiz belediye başkanları belediyenin imkan ve araçlarını, evlatlarımızın katillerine silah, mermi, malzeme taşırsa, huzurumuza, barışımıza, kardeşliğimize kasteden odaklardan emri, talimatı alır ve onlara hizmet etme iradesini ortaya koyarsa Aybüke öğretmenin kemiklerini sızlatırız."

Yapılan konuşmanın ardından ilçe otogarı açılışı gerçekleştirildi.

Programa Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:15 Kaynak: AA

Huzur, Batman, Kandil Dağı, Güncel
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