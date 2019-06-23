Son Dakika Haberleri: Oyların sayımına başlandı (2)
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Oyların sayımına başlandı (2)

1 saat önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işleminin sona erdi.

İSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işleminin sona erdi. Görevliler sandıkları açıp oyların sayımına başladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oyların sayılmasından detaylar
Oyların sayımına başlandı (2)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:42 Kaynak: AA
er, belediye başkanlığı, istanbul, 23 haziran, Güncel
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