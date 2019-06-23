Oyların sayımına başlandı (2)
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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işleminin sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:42 Kaynak: AA
İSTANBUL - 23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işleminin sona erdi. Görevliler sandıkları açıp oyların sayımına başladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oyların sayılmasından detaylar
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