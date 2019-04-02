Son Dakika Haberleri: "Oyların yeniden sayılmasının hukuki dayanağı yok"

"Oyların yeniden sayılmasının hukuki dayanağı yok"

1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bütün geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir hukuki dayanağı ve gerekçesi yoktur.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bütün geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir hukuki dayanağı ve gerekçesi yoktur. " dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:54 

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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