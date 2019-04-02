"Oyların yeniden sayılmasının hukuki dayanağı yok"
1 saat önce
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bütün geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir hukuki dayanağı ve gerekçesi yoktur.
CHP İstanbul
İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Bütün geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir hukuki dayanağı ve gerekçesi yoktur. " dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:54
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