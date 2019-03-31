Son Dakika Haberleri: Oylarını Gezici Sandıkta Kullandılar

Oylarını Gezici Sandıkta Kullandılar

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yatağa bağımlı engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı.

Oylarını Gezici Sandıkta Kullandılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yatağa bağımlı engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), okullarda kurulan sandıklara gidemeyenler için seyyar sandık hizmeti sundu. YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmaları için ev ev gezdi. İnegöl ilçesinde başvuru yapan 15 hastanın ayağına sandık götürülerek yolları kullandırıldı. 8801 numaralı seyyar sandıkta oy kullanan Mülkiye Akkaya, mutlu olduğu belirterek, "Kullandığımız oylar hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir hizmet emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:28 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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