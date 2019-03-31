Oylarını Gezici Sandıkta Kullandılar
54 dakika önce
Oylarını gezici sandıkta kullandılar Onlar sandığa gidemedi sandık onların ayaklarına götürüldüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yatağa engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı.
Oylarını gezici sandıkta kullandılar
Onlar sandığa gidemedi sandık onların ayaklarına götürüldü
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde yatağa engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), okullarda kurulan sandıklara gidemeyenler için seyyar sandık hizmeti sundu. YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmaları için ev ev gezdi. İnegöl ilçesinde başvuru yapan 15 hastanın ayağına sandık götürülerek yolları kullandırıldı. 8801 numaralı seyyar sandıkta oy kullanan Mülkiye
Akkaya, mutlu olduğu belirterek, "Kullandığımız oylar hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir hizmet emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:30 Kaynak: İHA
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