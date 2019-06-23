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Oylarını kullanıp yollara düştüler

1 saat önce

Oylarını kullanıp yollara düştüler Oy kullanmak için tatillerini yarıda bırakıp İstanbul'a gelenlerin dönüşü başladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'a gelen tatilcilerin...

Oylarını kullanıp yollara düştüler
Oy kullanmak için tatillerini yarıda bırakıp İstanbul'a gelenlerin dönüşü başladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'a gelen tatilcilerin dönüşü başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken trafik durma noktasına geldi.
Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul'a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar izinlerine devam etmek için yollara düştü. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü takip ederek şehir dışına çıkmak isteyen tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da trafik yoğunluğunun öğle saatlerinde yüzde 50'ye çıktığı görüldü.
Oylarını kullanıp yollara düştüler
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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