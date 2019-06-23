Son Dakika Haberleri: Oylarını kullanıp yollara düştüler
Son Dakika Güncel Haber

Oylarını kullanıp yollara düştüler

45 dakika önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen tatilcilerin dönüşü başladı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen tatilcilerin dönüşü başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul'a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, tatillerine devam etmek için yeniden yollara düştü. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti, TEM Otoyolu ve Bahçeşehir başta olmak üzere İstanbul'un tüm çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yoğunluğun öğle saatlerinde yüzde 50'ye çıktığı görüldü. İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
(Oğuzcan Yazar - Murat Delice - Adem Gürer - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
Oylarını kullanıp yollara düştüler
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu: Oylarını kullanıp yollara düştüler Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 16:00:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oylarını kullanıp yollara düştüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]