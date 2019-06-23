Son Dakika Haberleri: Oylarını kullanıp yollara düştüler, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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Oylarını kullanıp yollara düştüler, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

11 dakika önce

Oylarını kullanıp yollara düştüler, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Oy kullanmak için tatillerini yarıda bırakıp İstanbul'a gelenlerin dönüşü başladı İstanbul çıkışlarında trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için...

Oylarını kullanıp yollara düştüler, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Oy kullanmak için tatillerini yarıda bırakıp İstanbul'a gelenlerin dönüşü başladı
İstanbul çıkışlarında trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen tatilcilerin dönüşü başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken trafik durma noktasına geldi. İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul'a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar tatillerine devam etmek için yollara düştü. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti, TEM Otoyolu ve Bahçeşehir başta olmak üzere İstanbul'un tüm çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken yoğunluğun öğle saatlerinde yüzde 50'ye çıktığı görüldü.
İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Görüntülerde oyunu kullandıktan sonra yollara düşen vatandaşların oluşturduğu trafik görülüyor.
Oylarını kullanıp yollara düştüler, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
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