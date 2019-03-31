Oylarını Seyyar Sandıkta Kullandılar
7 dakika önce
-Görevlilerin seyyar sandığı adrese getirmesi -Vatandaşın oyunu kullanması -Oyunu kullanan seçmenin konuşması -Görevlilerin sandığı taşıması KIRIKKALE - Kırıkkale'de başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar...
-Görevlilerin seyyar sandığı adrese getirmesi
-Vatandaşın oyunu kullanması
-Oyunu kullanan seçmenin konuşması
-Görevlilerin sandığı taşıması
KIRIKKALE - Kırıkkale'de başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıkla evlerinde oy kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:05 Kaynak: AA
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