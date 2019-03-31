Son Dakika Haberleri: Oylarını Seyyar Sandıkta Kullandılar

Oylarını Seyyar Sandıkta Kullandılar

7 dakika önce

-Görevlilerin seyyar sandığı adrese getirmesi -Vatandaşın oyunu kullanması -Oyunu kullanan seçmenin konuşması -Görevlilerin sandığı taşıması KIRIKKALE - Kırıkkale'de başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar...

-Görevlilerin seyyar sandığı adrese getirmesi
-Vatandaşın oyunu kullanması
-Oyunu kullanan seçmenin konuşması
-Görevlilerin sandığı taşıması
KIRIKKALE - Kırıkkale'de başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıkla evlerinde oy kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oylarını Seyyar Sandıkta Kullandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]