Oylat'a eko turizm yürüyüş yolu

İnegöl Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Oylat şelalesine giden 2 kilometrelik parkurun eko turizm yürüyüş yolu olarak düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılacak proje törenle tanıtıldı. Proje kapsamında 2020 yılını kapsayan ilk ihale gerçekleştirildi. 550 bin TL'lik çalışmayla eko turizm parkurunda ahşap köprüler, seyir terasları, çeşmeler ve banklar yapılmak için çalışmalar başlıyor. Bir yandan da parkur düzeltme çalışmalarının yapılacağı bölge, Oylat'a ayrı bir değer katacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, Oylat'ın İnegöl turizmindeki önemine vurgu yaparak "Bugün şifalı incimiz Oylat'tayız. Turizm alanındaki en kıymetli markalarımızdan biri Oylat. 76 yıllık bir gelenek var burada. Tabii çok daha eskilere dayanan 'öl yat' hikayesi var, herkesin diline pelesenk olmuş. Bizler şifalı suların ve hava kalitesinin çok iyi olduğunu yıllardır ifade ediyoruz. Bunları bilen müşterilerimizin, vatandaşlarımızın olduğunu gayet iyi biliyoruz. Süreç itibariyle Oylat'ı geliştirebilmek adına da yatırımların hız kesmeden devam etmesini istiyoruz. Bugün de burada Oylat şelale yolu yatırımlarıyla ilgili bir araya geldik. Bunlar kıymetli yatırımlar. Turizm dediğiniz alan bacasız sanayi. ve insanların keyif aldığı, güzelce vakit geçirdiği, anılarını biriktirdiği güzel mekanlar buralar. Bizler de daha çok vatandaşımızın buradan istifade etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Taban, "Ben Oylat'ın neden Türkiye'nin bir Davos'u olmasın diye hep hayal kurmuşumdur. Nihayetinde bugün Davos dediğiniz bölge de kendi alanında Oylat'a benzeyen bir bölgedir. Biz burada şifalı sularımızı yıllarca deneyimlettik ve insanların bunlardan mutlu olduğunu gördük. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde şehrimizde mobilya fuarı yaşadık. Otellerimiz doluyor ve bu anlamda gelen misafirler bir taraftan mobilya alma heyecanını, bir taraftan İnegöl'ün köftesini tatma ve bu lezzeti damaklarında bir daha unutmamak üzere deneyimleme imkanı buluyorlar. Aynı şekilde Oylat'ımızda da dolu dolu vatandaşlarımız gelip burayı kullanıyorlar. Yılın her döneminde yazın da kışın da buranın kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla biz bunun üzerine çıkmak istiyoruz. Bugünkü gündemimiz olan şelale yolu da hem günübirlikçi hem de burada konaklayan vatandaşlarımıza ciddi anlamda değer katacak bir proje. Bu 2 kilometrelik yol kurulan parkurlarla herkesin gezip dolaşacağı bir parkur haline dönüşecek. Doğanın içerisinde de eşsiz fotoğrafların ortaya çıkacağı güzel bir noktaya gelmiş olacak bu yol. Finalinde de şelaleye ulaşılmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA