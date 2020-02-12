Oylat'a kardeş geliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Oylat'a kardeş geliyor - Son Dakika Ekonomi

Oylat'a kardeş geliyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni termal su kaynağı bulundu.

Oylat'a kardeş geliyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni termal su kaynağı bulundu.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnşallah ikini bir Oylat doğacak. Ancak bunun fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bildiğimiz gibi İnegül'ümüzün çok yakınında eski bir belediye olan Kurşunlu'da bir firmamızın girişimleri ile bir termal su bulundu. Bu suyun tabii tetkikleri firma tarafından ilgili üniversitede yapıldı. İnsan sağlığına yararlı olduğu yönündeki raporları çıkarıldı. Bundan sonraki aşamada bölgede ne tür bir yatırım gerçekleşebilir? Bu yatırımla alakalı profesyonel bir adım atmak gerekiyor. Bu adımı atmak içinde firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Şehir adına güzel bir netice ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Oylat şifalı suları ile 76 yıldır sağlık dağıtmaya devam ediyor. İnşallah burada oluşabilecek yeni tesisle İnegöl uluslararası alanda tanınacak. Tabii bundan şehrimiz de istifade edecek. Onun için biz bu süreci dikkatli bir şekilde götürerek, özel firma ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi bununla alakalı tarih vermek çok kolay değil. Ancak şunu söyleyebiliriz, sıfırdan bir sondaj yaparak termal su bulmaya çalışmıyoruz. Burada açılan kuyuların lisansları alınmış vaziyette. Şu an bununla ilgili mimarlarla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle özel sektörde termal su işletimi noktasında profesyonelliği olan kuruluşlarla da irtibatlarımız sürüyor" diye konuştu. - BURSA

Kurşunlu, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Her şey evine ekmek götürmek için! Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı
Inter, Donnarumma için kesenin ağzını açtı Ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed'in 14 yaşındaki ablası da işkence mağduru çıktı Buca'da boş damacananın içine idrarını yaptığı iddia edilen su kuryesi, savcılıkta ifade verdi

Son Dakika Haberleri
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
13:41 Volkan Konak'ın vasiyeti herkesi şoke etti!
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz
12:46 Dwayne Johnson'ın kızı da güreşçi oldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 15:30:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oylat'a kardeş geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]