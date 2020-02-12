Oylat'a kardeş geliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni termal su kaynağı bulundu.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnşallah ikini bir Oylat doğacak. Ancak bunun fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bildiğimiz gibi İnegül'ümüzün çok yakınında eski bir belediye olan Kurşunlu'da bir firmamızın girişimleri ile bir termal su bulundu. Bu suyun tabii tetkikleri firma tarafından ilgili üniversitede yapıldı. İnsan sağlığına yararlı olduğu yönündeki raporları çıkarıldı. Bundan sonraki aşamada bölgede ne tür bir yatırım gerçekleşebilir? Bu yatırımla alakalı profesyonel bir adım atmak gerekiyor. Bu adımı atmak içinde firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Şehir adına güzel bir netice ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Oylat şifalı suları ile 76 yıldır sağlık dağıtmaya devam ediyor. İnşallah burada oluşabilecek yeni tesisle İnegöl uluslararası alanda tanınacak. Tabii bundan şehrimiz de istifade edecek. Onun için biz bu süreci dikkatli bir şekilde götürerek, özel firma ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi bununla alakalı tarih vermek çok kolay değil. Ancak şunu söyleyebiliriz, sıfırdan bir sondaj yaparak termal su bulmaya çalışmıyoruz. Burada açılan kuyuların lisansları alınmış vaziyette. Şu an bununla ilgili mimarlarla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle özel sektörde termal su işletimi noktasında profesyonelliği olan kuruluşlarla da irtibatlarımız sürüyor" diye konuştu. - BURSA