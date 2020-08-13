Oylat, Güvenli Turizm Sertifikasıyla tescillendi - Son Dakika

Oylat, Güvenli Turizm Sertifikasıyla tescillendi

BURSA - Oylat'ta bulunan Çağlayan, Aşiyan ve Güven Otel için TSE'ye yapılan başvuru sonucunda covid-19 ile ilgili Güvenli Turizm Sertifikası süreci tamamlandı. 1 haftalık inceleme sonrası, otellerin sertifikaları bugün düzenlenen törenle Belediye Başkanı ve Oylat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban'a teslim edildi.

Oylat AŞ. bünyesinde bulunan Çağlayan ve Aşiyan Oteller ile yine Oylat'ta hizmet veren Güven Otel, covid-19 kapsamında Turizm Bakanlığı'nın 50 yatak ve üzeri bulunan turizm işletmeleri için zorunlu kıldığı Güvenli Turizm Sertifikasını almak üzere Türk Standartları Enstitüsü'ne başvurdu. TSE yetkilileri, 1 hafta boyunca 3 otelde inceleme ve çalışma yaptıktan sonra, 3 otel de belge almaya hak kazandı.

Belgeler törenle teslim edildi

TSE'nin hazırladığı Güvenli Turizm Sertifikası, bugün düzenlenen Belediye Başkanı ve Oylat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban ile yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu mini bir törenle teslim edildi. Törende TSE yetkilileri de hazır bulundu.

1 hafta inceleme yapıldı

Belgelerin teslimi öncesi açıklama yapan Türk Standartları Enstitüsü Baş Teknik Görevlisi Mustafa Karaman, "Bugün burada, Oylat'ta bulunan 3 otelin belgelerini takdim etmek için toplandık. 3 otelimiz de TSE'ne yaptıkları müracaat neticesinde Turizm Bakanlığı'nın, yani devletimizin ortaya koyduğu kuralları, covid-19 Sağlıklı Turizm Belgesiyle ilgili belge almak istediklerini Türk Standartları Enstitüsüne ilettiler. TSE burada yaklaşık 1 hafta süren bir inceleme yaptı. Bu program neticesinde Oylat AŞ bünyesinde bulunan Aşiyan ve Çağlayan Otel ile diğer otelimi, Güven Otelin belge alması uygun görüldü" dedi. Konuşmasında vatandaşlara çağrıda da bulunan Karaman, "Buradan Türk Milletimize bir çağrı yapmak istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu bu kaosa, covid-19'a karşı ülkemizde alınan tedbirleri biz yeterli olarak görüyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da buna mutlaka uyması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Yapılması gereken çok basit; maskeni tak, mesafeni koru ve hijyen kurallarına uy. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini tehlikeye atma hakkına sahip olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Güzel bir günde bir yeniliği ve heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyada daha önce tecrübe edilmeyen bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreçle ilgili belli bir hafıza oluşuyor. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu gerekli görüş ve kanaatlerini sürekli olarak paylaşıyor. Bunlarla ilgili Bakanlıklarımız üzerinden tarafımıza ve diğer kurumlara, vatandaşlara iletiliyor. Burada halk sağlığının korunabilmesi adına bizler de buna katkı sunmak istiyoruz. Özellikle işletmeler ayağında işletmelerimizin bu konuda daha hassas ve dikkatli olması, süreci yöneten tarafta olması gerektiğine inanıyorum. Buradan hareketle şifalı incimiz Oylat'ta almış olduğumuz bu belgenin de heyecanını sizlerle bugün paylaşıyoruz. Güvenli Turizm Sertifikasıyla ilgili belgelerimizi bugün teslim alıyoruz. Tabi bu 50 yataklı işletmeler üzerinde zorunlu hale getirilmiş bir belge. Bizler de bununla ilgili başvurularımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hiçbir şüpheye düşmeden, rahatsızlık duymadan buradaki otellerimizden gelip gönül rahatlığıyla hizmetlerini almaları mümkündür" dedi.

Ciddi tedbirler alındı

Belgelendirme yapılmadan önce de burada çok ciddi hazırlıklar yapıldığını anımsatan Başkan Taban, "Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek adına gerek banyolarımızda, gerek odalarda atılması gereken adımlar atılarak vatandaşlarımızın huzurlu şekilde tatillerini geçirmeleri için ortam hazırlandı. Bugün de belgelenmeyle ilgili TSE'den bu belgeyi almış oluyoruz" diye konuştu.

Alper Taban, konuşmasında Oylat'tan da bahsederek şöyle devam etti: "Oylat özelinde şunu da belirtmek lazım; çok özel bir bölge. Doğal bir örtü içerisinde, yüksek rakımlarda ve gerçekten insan sağlığına faydalı olduğu üniversitelerce tespit edilmiş, içilebilir ve insan sağlığına etkisi ortaya konmuş olan bir güzellik. Hemen yanımızda da Oylat Mağaramız var. Burası da astım hastaları, bronşit rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza şifa dağıtan bir merkez."

Konuşmalar sonrası 3 otelin belgeleri takdim edildi.