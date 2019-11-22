Oylat Kaplıcaları, kış turizmine hazır

BURSA'da bulunan Oylat Kaplıcaları'nda kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. 2019 yılında, yurt içi ve yurtdışından 300 bin kişinin ağırlandığı kaplıcalara, bu sezon da ziyaretçi akını bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve şifalı sularıyla turizm merkezi haline gelen Oylat Kaplıcaları'nda kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğayla iç içe, turizm cenneti olan Oylat Kaplıcaları'ndaki 3 otelde, 2019 yılında 300 bin kişi ağırlandı. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini yabancı turistler oluşturdu. Konuya ilişkin konuşan Oylat Kaplıcaları Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız, "2018 yılı, kaplıcalar için çok verimliydi. 170 bin kişinin konakladığı, 130 bin kişinin günübirlik yararlandığı Oylat'a, 2019 yılında 300 bin müşteri gelip, şifa aradı. Odalarımızın tamamı doldu. 2020 yılında da Oylat'ı güzel günler bekliyor. Oylat'ın günlük kapasitesi 750 kişi. Müşteri portföyünden bahsetmek gerekirse Türkiye'nin dört bir tarafından misafir ağırlıyoruz. Yurt dışından da özellikle Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları tarafından tercih ediliyoruz. Yabancı turizm anlamında da 2019 yılında en iyi sezonu geçirdik. İnegöl misafirperverliğini burada gösteriyoruz" diye konuştu.