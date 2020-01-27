Oylat Kaplıcaları'nda sömestir yoğunluğu - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan Oylat Kaplıcaları'nda sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Geçen yıl yurt içi ve yurt dışından 300 bin kişinin ziyaret ettiği kaplıcalardaki otellerde, yeni yılın ilk ayında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İnegöl'de bulunan ve turizm merkezi haline gelen Oylat Kaplıcaları'ndaki otellerde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar bölgesinde bulunan 3 otelde geçen yıl 300 bin kişi konaklarken, bu yılın ilk ayı da hareketli geçiyor. İnegöl Belediye Başkanı ve OYLAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban ise sömestir tatilinde bölgedeki otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. "Bölge, ülkemizin göz bebeği pozisyonunda bir turizm alanı" diyen Alper Taban, yüksek rakımlarda, bitki örtüsü ve ormanların ziyaretçileri karşıladığını belirterek, "Hiçbir ısıtma ve soğutma işlemi görmeden, direkt kaynağında çıkan şifalı sular banyolarda ve havuzlarda vatandaşlarımıza sunuluyor. Pek çok sağlık yönünden faydasını olduğunu ifade edebilirim. Bu bölgeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında ve uluslararası anlamda da pek çok misafiri ağırladığımız bir bölge aynı zamanda. Hemen yakın mesafede de Oylat Mağarası Türkiye'nin en önemli mağaralarından. Şu anda da sarkıt ve dikiklerin içinde olduğu, canlı mağara olarak tüm turizm severleri bekliyor" dedi.

'SUYUN ÖZELLİĞİ 40.5 DERECE OLARAK DOĞAL KAYNAĞINDAN ÇIKIYOR '

Sömestir tatilinde otellerin tamamen dolduğunu kaydeden Taban, şunları söyledi:

"Sömestir tatilinde olduğumuz ara dönemde otellerimiz tamamen dolu durumda. Öğrencilerimizin tatile çıktığı dönem olduğu için ailelerimiz çocuklar ile beraber bir arada buraya gelerek güzel bir tatil geçirebiliyor. Yaz ve kış dönemlerinde de normal tatil dönemlerinde de gerçekten doluluk oranlarımız yüzde 90 seviyelerinde ama bu ara tatillerde hiçbir oda kalmayacak şekilde kullanılmakta. Oylat 76 yıllık bir işletme. Burada bir asıra yakın tarih olduğunu ifade edebilirim. Buranın gerçekten müdavimleri var. Her dönem gelip konaklayan insanlarımız var. Suyun özelliği 40.5 derece olarak doğal kaynağından doğan sular, hiçbir müdahale olmadan, katkı maddesi konulmadan, soğutma ve ısıtma işlemi yapılmadan kullanıcılara sunuluyor. Buda doğal olan bu kaynaklardan yüksek oranda faydalanmayı sağlıyor. Kullanıcılarda bundan çok memnun."

SUYUNA HAYRAN KALDI

Oylat'ta 1987 yılından beri sürekli tatil için geldiklerini aktaran Ömer Atahan (60), "Burada biz aile sıcaklığı görüyoruz, aidiyet duygusu oluştu bizde. Rahmetli babam 1987 yılından beri buraya gelir. Ablam, kız kardeşim ile birlikte 13 yetişkiniz. Bir aile ortamı buluyoruz. Bizi buraya çeken şeyler bunlar. Her şey yeteri kadar. Bütün olay suda bitiyor. O nedenle buraya geliyoruz. Bir çok yeri gezdim, sıcak suyunda 10 dakika kalamıyorsunuz. Buraya Allah bunu vermiş. İnşallah fiziki yönden de bazı şeylerin değişmesi lazım. Global dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Ben 60 yaşındayım ama hala buradayım, gelecek senede buradayım" dedi.