Son Dakika Haberleri: Öyle Bir Şey Getirdi Ki

Öyle Bir Şey Getirdi Ki

20 dakika önce

Bozüyük Belediyesi tarafından "Çöpe değil, kapalı pazara" sloganıyla "3 plastik şişe getirene bez çanta hediye" kampanyasına katılmak isteyen bir vatandaşın getirdiği şişe "yok artık" dedirtti.

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Bozüyük Belediyesi tarafından "Çöpe değil, kapalı pazara" sloganıyla "3 plastik şişe getirene bez çanta hediye" kampanyasına katılmak isteyen bir vatandaşın getirdiği şişe "yok artık" dedirtti.

Bozüyük Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen kampanyaya Bozüyüklülerin yoğun ilgisi olmuştu. Çok sayıda vatandaş farklı ebat ve çeşitlilikte pet şişeleri pazar yerine getirip belediye yetkililerine teslim ederek bez torbalarını aldılar. Bir vatandaş da kampanya kapsamında kurulan standa şarap şişesi getirerek bez çanta almak istedi. Bunu gören vatandaşlar, "Bu arkadaşımız geri dönüşüm mantığını çok yanlış anlamış. Pet şişeler geri dönüştürülüyor. Keşke kampanya afişine bari göz ucuyla baksaymış" yorumunda bulundular. Öte yandan stantta bulunan belediye yetkilileri de, şarap şişesi getiren vatandaşa geri dönüşüm konusunda bilgi verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Bozüyük, Yaşam
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