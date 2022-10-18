Öyle şeyler yaptı ki kimse anlam veremedi - Son Dakika
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Öyle şeyler yaptı ki kimse anlam veremedi

18.10.2022 11:25
Öyle şeyler yaptı ki kimse anlam veremedi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan devlet hastanesinde yarı çıplak şahıs, eline aldığı demirle yerlere vurduktan sonra oturup dua etti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan devlet hastanesinde yarı çıplak şahıs, eline aldığı demirle yerlere vurduktan sonra oturup dua etti. Meraklı gözlerin hedefi olan kişi saniye saniye kaydedildi.

Arifiye ilçesinde yenilenerek hizmete açılan Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi önünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak şekilde eline aldığı demirle yere vurdu. Olan biteni anlayamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kendisiyle iletişim kurmaya çalışan güvenlik görevlilerini gören şahıs bir anda yere oturup dua etmeye başladı. Meraklı gözlerin hedefi olan kişi vatandaş kamerasına yansıdı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öyle şeyler yaptı ki kimse anlam veremedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öyle şeyler yaptı ki kimse anlam veremedi - Son Dakika
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