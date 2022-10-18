Arifiye ilçesinde yenilenerek hizmete açılan Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi önünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak şekilde eline aldığı demirle yere vurdu. Olan biteni anlayamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kendisiyle iletişim kurmaya çalışan güvenlik görevlilerini gören şahıs bir anda yere oturup dua etmeye başladı. Meraklı gözlerin hedefi olan kişi vatandaş kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde bulunan devlet hastanesinde yarı çıplak şahıs, eline aldığı demirle yerlere vurduktan sonra oturup dua etti. Meraklı gözlerin hedefi olan kişi saniye saniye kaydedildi.

Alkolün etkisiyle kaza yaptı: 'Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor' ihbarında bulundu

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Öyle şeyler yaptı ki kimse anlam veremedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.