Öylesine şükran dolu ki! Doğayla böyle bütünleşti

Alex Rodriguez ile yapacağı düğünü pandemi nedeniyle erteleyen sonra da "İkimiz de daha önce evlendik. Bir daha evlenmemiz gerekir mi?" diye konuşan Lopez, önceki gün saatlerce doğada olmanın keyfini çıkardı.SU YOGASI YAPTI İlerleyen yıllara rağmen formunu korumasıyla da bilinen Jennifer Lopez, önce durgun deniz ya da göl sularında rağbet gören "Su Yogası" ya da Kürek Sörfü denilen sporu yaptı. Bu sırada gösteri dünyasında JLo, olarak anılan yıldız Brezilya kesimi siyah bir bikini giydi.DOĞAYLA BÜTÜNLEŞTİ Ardından kumsala dönen Lopez, üzerine beyaz uzun bir elbise giydi ve kumların üzerinde oturup meditasyon yaptı. Lopez, bir ara yüzünde mutlu bir gülümsemeyle yakınındaki ahşap direği sarılıp doğayla bütünleşmenin keyfini çıkardı. O anlarda ruhunu arındıran Lopez, sonra da kaldığı otelin yolunu tuttu.HER ZAMAN GÜNDEMDE Jennifer Lopez, pandemi sırasında da sık sık gündemdeydi. Son olarak 2020'ye veda gecesinde New York'da sadece sağlık görevlilerinin konuk edildiği yılbaşı konserinde sahneye çıktı. Lopez, gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi ve danslarıyla da puan topladı.AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELDİ Jennifer Lopez ile uzun süredir nişanlı olduğu sporcu Alex Rodriguez ile 2020'nin haziran ayında evlenmeyi planlıyordu. Fakat çift pandemi nedeniyle düğün planlarını erteleme kararı aldı. Lopez, geçen ay katıldığı bir programda da bu konuda çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Geçtiğimiz haziran ayında evlenme planları yapan, hatta düğün mekanı bile bakan ama koronavirüs pandemisi nedeniyle töreni erteleyen Lopez ile Rodriguez bu konuda beklenmedik bir karar verdi. O PROGRAMDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU O andan sonra da Jennifer Lopez, evlilik konusunda hep ağzı sıkı davrandı. Fakat katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu.EVLİLİK İLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Rodriguez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti .Bu açıklamaları da akıllara 1983'ten bu yana birlikte olan ama hiç evlenmeyen Goldie Hawn ile Kurt Russell'ı örnek gösterdi.'BİZİM İÇİN ANLAMI NE?" Lopez, Cohen'in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlarken "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte geçtiğimiz haziran ayında evlenmeyi planladıklarını ancak salgın yüzünden planlarını iptal ettiklerini belirterek "Bu gerçekten üzücü" diye konuştu.ÜÇ KEZ EVLENDİ Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile evlendi. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı.ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ KIZI VAR

Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ Lopez daha önce de 30 yıldır hayalini kurduğu kozmetik markasını hayata geçirmesiyle gündeme gelmişti. JLo Beauty (JLo Güzellik) adıyla kurulan kozmetik markası, özellikle cilt güzelliği üzerine yoğunlaşan ürünler piyasaya sürüyor.KENDİ KOZMETİK MARKASI VAR

2019'da Hustler adlı yapımla adından söz ettiren, hatta Oscar ödülleri döneminde hakkının yendiği ileri sürülen Lopez, markasının tanıtımını da Instagram sayfasından paylaştığı bir video ile yaptı. Lopez videoda "Güzelliğin son kullanma tarihi yoktur" diyerek kadınlara her yaşta güzel olabilecekleri mesajını veriyor .Lopez'in "Bu benim 30 yıllık hayalimdi" diyerek anlattığı bu kozmetik markası, bu yılın ilk haftalarında piyasaya çıkıyor.