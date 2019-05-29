Oylum Bisküvi 6 milyon liraya yakın yatırım yaptı

Oylum CEO'su Yener Büyüknalbant, "Grubumuzda 200 kişiye direk istihdam sağlıyoruz, yan sektörlerle birlikte 5 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sunuyoruz.

Oylum CEO'su Yener Büyüknalbant, "Grubumuzda 200 kişiye direk istihdam sağlıyoruz, yan sektörlerle birlikte 5 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sunuyoruz. Ülkemizdeki koşullara rağmen 2018 yılı içerisinde 6 milyon TL'ye yakın yatırım yaptık." dedi.

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