Son Dakika Haberleri: Oylum Bisküvi 6 milyon liraya yakın yatırım yaptı
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Oylum Bisküvi 6 milyon liraya yakın yatırım yaptı

1 saat önce

Oylum CEO'su Yener Büyüknalbant, "Grubumuzda 200 kişiye direk istihdam sağlıyoruz, yan sektörlerle birlikte 5 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sunuyoruz.

Oylum Bisküvi 6 milyon liraya yakın yatırım yaptı, System.String[]
Oylum CEO'su Yener Büyüknalbant, "Grubumuzda 200 kişiye direk istihdam sağlıyoruz, yan sektörlerle birlikte 5 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sunuyoruz. Ülkemizdeki koşullara rağmen 2018 yılı içerisinde 6 milyon TL'ye yakın yatırım yaptık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:08 
CEO, Oylum, Ekonomi
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