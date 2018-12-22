Oynadığı Av Tüfeği Ateş Alan Çocuk Yaralandı
5 saat önce
Bartın'da oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk ağır yaralandı.
Bartın
'da oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kutlubeyyazıcılar köyünde evde babasına ait av tüfeğiyle oynayan A.O. (14), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Elinden ve başından yaralanan A.O, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:58 Kaynak: AA
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