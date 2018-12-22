Oynadığı Av Tüfeği Ateş Alan Çocuk Yaralandı

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Mazhar Alanson, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanın Günlerce Konuşulmasına Sitem Etti

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var