Oynadığı ip boynuna dolanan ilkim, öldü

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Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor

Caddede koca bir alanı halıyla kapladı! Olay kadar nedeni de ilginç