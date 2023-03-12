Oynadığı kayalık mezarı oldu... Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oynadığı kayalık mezarı oldu... Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12.03.2023 16:40

Oynadığı kayalık mezarı oldu.

Oynadığı kayalık mezarı oldu... Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kayalıklarda oyun oynayan 11 yaşında ki kız çocuğu tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Siverek'e bağlı Bayırözü Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 11 yaşında ki M.Y.' evinin çevresinde bulunan kayalıklarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada yerinden oynayan tonlarca ağırlıkta ki kaya, küçük çocuğun üzerine devrildi.

Durumu fark eden çocuğun ailesi kendi çabalarıyla, çocuğu kayanın altından çıkaramayınca durumu jandarma ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, çocuğu kayanın altından çıkararak, Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, 11 yaşında ki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oynadığı kayalık mezarı oldu... Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oynadığı kayalık mezarı oldu... Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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