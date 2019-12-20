Oynadığı sulama kuyusuna düşen Menderes, boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oynadığı sulama kuyusuna düşen Menderes, boğuldu - Son Dakika

Oynadığı sulama kuyusuna düşen Menderes, boğuldu

6 saat önce

MALATYA'da, 8 metre derinliğimdeki içi su dolu kuyuya düşen 6 yaşındaki Menderes Özer, boğuldu.

Oynadığı sulama kuyusuna düşen Menderes, boğuldu, System.String[]

MALATYA'da, 8 metre derinliğimdeki içi su dolu kuyuya düşen 6 yaşındaki Menderes Özer, boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Dilek Mahallesi Ova Sokak'ta meydana geldi. Sulama kanalı kuyusunun etrafında oynayan Menderes Özer, dengesini kaybederek su dolusu kuyuya düştü. Kuyuya düştüğünü gören Menderes'in ailesi polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri minik Menderes için seferber oldu. Dalgıçlar kuyuya dalarak, Menderes'i 8 metrelik kuyudan cansız bedenini çıkardı. Hazır bekletilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Menderes Özer'e kalp masajı ile suni teneffüs yapıldı. Menderes Özer'in cansız bedeni Cumhuriyet Baş Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Menderes, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baraj suyu kapısına dayandı
Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu İmamoğlu:  İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

Son Dakika Haberleri
21:26 Hayvanseverler, ibb başkanı imamoğlu ile görüştü - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
21:22 Hayvanseverler, İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
21:22 Kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı anlaşıldı - Son Dakika
21:20 İstanbul'a hafta sonu sağanak yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oynadığı sulama kuyusuna düşen Menderes, boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]