Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç ağır yaralandı - Son Dakika

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Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç ağır yaralandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasına ait tabancayla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:12 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasına ait tabancayla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Yalı Mahallesinde ikamet eden A.B.B. (17), babası emekli Astsubay A.T.B'ye ait tabancayla odasında oynadığı sırada silah kazara ateş aldı.
Silah sesini duyarak odaya giren ağabeyi, karnından vurulan kardeşini kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay sırasında evde bulunmayan gencin anne ve babası, çocuklarının yaralandığını öğrenince hastaneye geldi.
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