Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç öldü - Son Dakika
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Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç öldü

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasına ait tabancayla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulan genç öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasına ait tabancayla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Yalı Mahallesinde ikamet eden A.B.B. (17), babası emekli Astsubay A.T.B'ye ait tabancayla odasında oynadığı sırada silah kazara ateş aldı.

Silah sesini duyarak odaya giren ağabeyi, karnından vurulan kardeşini kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde ameliyata alınan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde bulunmayan gencin anne ve babası, çocuklarının vurulduğunu öğrenince hastaneye geldi.

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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