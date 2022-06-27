Yapılan incelemede, F.T'nin (15) evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan B.S. (18), Y.K. (16) ve S.D'ye (15) isabet ettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Selahiye Mahallesi, İlkadım, Samsun, Müftü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

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