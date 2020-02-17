Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı - Son Dakika
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Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, iddiaya göre oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, iddiaya göre oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.


Olay, Karşıyaka Mahallesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, A.S.S. (45) ile nişanlısı evde bulundukları sırada nişanlısı yemek yapmak için mutfağa geçince kendisi de evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı. Odadan patlama sesi gelmesi üzerine odaya gelen ismi alınamayan nişanlısı, A.S.S'yi kanlar içinde buldu ve komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S.S. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan A.S.S, durumunun ağır olması dolayısıyla Konya'ya sevk edildi.


Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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