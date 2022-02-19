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Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı - Son Dakika

Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı

19.02.2022 02:09
Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı

BURSA'da iki arkadaş, otomobil içinde kurcaladıkları çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

BURSA'da iki arkadaş, otomobil içinde kurcaladıkları çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 16 BES 44 plakalı otomobilde bulunan Baki A. ile Mert B.'nin çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada patlama meydana geldi. Sesi duyan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların vücutlarında yanıklar olduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı
Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı
Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı
Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı
Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı
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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı - Son Dakika
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