Oynadıkları çakmak ellerinde patladı; iki yaralı - Son Dakika

BURSA'da iki arkadaş, otomobil içinde kurcaladıkları çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 16 BES 44 plakalı otomobilde bulunan Baki A. ile Mert B.'nin çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada patlama meydana geldi. Sesi duyan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların vücutlarında yanıklar olduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.