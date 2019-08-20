Son Dakika Haberleri: Oynamak için girdiği inşaattan düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Oynamak için girdiği inşaattan düştü

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen çocuk yaralandı.

Oynamak için girdiği inşaattan düştü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaata giren 9 yaşındaki Hasari Topaloğlu, inşaatın 2. katından merdiven boşluğuna düştü. Düşen çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı
"Gençler bu projelerin tam merkezinde" Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Selin'in organları, 6 çocuğa hayat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oynamak için girdiği inşaattan düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]