Oynamak için girdiği inşaattan düştü
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen çocuk yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
'ın Kahta
ilçesinde yüksekten düşen çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaata giren 9 yaşındaki Hasari Topaloğlu, inşaatın 2. katından merdiven boşluğuna düştü. Düşen çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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