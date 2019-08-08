Son Dakika Haberleri: Oynarken 3. kattan düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Oynarken 3. kattan düştü

17 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Oynarken 3. kattan düştü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Serdar Sokağı'nda meydana geldi. 3 yaşındaki Emir Ertuğrul I, balkonda oyun oynamaya başladı. Küçük çocuk iddiaya göre dengesini kaybedince üçüncü kattan düştü. Çığlık sesini duyan evdekiler şok oldu. Hemen çocuğunun yardımına koşan ev sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Ertuğrul I'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hafif sıyrıklarla bu durumu atlattığı öğrenildi. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oynarken 3. kattan düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]