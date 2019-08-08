Oynarken 3. kattan düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde 3. katın balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi
Serdar Sokağı'nda meydana geldi. 3 yaşındaki Emir Ertuğrul I, balkonda oyun oynamaya başladı. Küçük çocuk iddiaya göre dengesini kaybedince üçüncü kattan düştü. Çığlık sesini duyan evdekiler şok oldu. Hemen çocuğunun yardımına koşan ev sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Ertuğrul I'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hafif sıyrıklarla bu durumu atlattığı öğrenildi. - BURSA
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