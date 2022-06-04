Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu - Son Dakika
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Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu

04.06.2022 16:57
Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oynarken sulama kanalına düşen Yakın Habip (9) boğuldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oynarken sulama kanalına düşen Yakın Habip (9) boğuldu.

Karıncalı Mahallesi Denizdere mevkisinde çalışan yakınlarını ziyarete giden Suriyeli Habip ailesinin kızı saat 12.00 sıralarında seraların bulunduğu alanda oynarken su kanalına düştü. Kızını ortalıkta göremeyince aramaya çıkan Halit Habip (40), kanalda Yakın'ın terliğini gördü. Halit Habip'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakın'ın kanala düşme ihtimali üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden yardım istedi.JAK dalgıçlarının kanalda yaptığı çalışmada, terliğinin bulunduğu noktaya 1 kilometre mesafede Yakın Habip'in cansız bedenine buldu. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi.

Kanaldan çıkarılan Yakın Habip'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu
Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu
Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu
Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu
Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu
Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karıncalı, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu - Son Dakika

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