Kanaldan çıkarılan Yakın Habip'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Oynarken sulama kanalına düşen Yakın boğuldu - Son Dakika

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