Son Dakika Haberleri: Öyp Araştırma Görevlileri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Öyp Araştırma Görevlileri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Bayburt Üniversitesi bünyesindeki Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin beklentilerini içeren bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Öyp Araştırma Görevlileri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bayburt Üniversitesi bünyesindeki Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin beklentilerini içeren bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Dede Korkut Külliyesi Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısında, lisansüstü eğitimine devam eden ÖYP Araştırma Görevlileriyle görüş alış verişinde bulunuldu. Bayburt Üniversitesi'nde görev yapan ve görevlendirme ile diğer üniversitelerde bulunan ÖYP Araştırma Görevlilerinin taleplerinin derlendiği sunumu dinleyen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, tespit edilen durumların kısa sürede çözüme kavuşturulması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Değerlendirme toplantısına Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Personel Daire Başkanı Mehmet Şerif Topçu, Öğretim Üyeleri ve ÖYP Araştırma Görevlileri katıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:35 Kaynak: İHA

Rektör, Bayburt Üniversitesi, Güncel
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