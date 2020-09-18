ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih sonuçları açıklandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.

Tercih sonuçları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden (YÖKSİS) öğrenilebilecek.

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin istenen belgelerle birlikte en geç 2 Ekim 2020 mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.