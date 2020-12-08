Oyratlı köyünün karantinası bitti - Son Dakika

Besni ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Kasım 2020 tarihinde bin 503 kişinin yaşadığı Oyratlı Köyünde yaklaşık 70 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından köyde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı.

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