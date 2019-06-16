Son Dakika Haberleri: ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama
Son Dakika Yaşam Haber

ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama

35 dakika önce

Van'da dün ve bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınava giren öğrencilerin aileleri, ÖSYM yetkileri tarafından okulun bahçesindeki gölgelik alandan çıkartılması tepkilere neden oldu.

ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama, System.String[]
Van'da dün ve bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınava giren öğrencilerin aileleri, ÖSYM yetkileri tarafından okulun bahçesindeki gölgelik alandan çıkartılması tepkilere neden oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınava giren öğrencilerin aileleri, ÖSYM yetkileri tarafından okulun gölgelik olan bahçeden sessiz beklerken sınava 15 dakika kala dışarı çıkarıldı. Sessiz şekilde gölgelik alanda beklediklerini söyleselerde yetkililer, polisin de yardımı ile vatandaşları yaklaşık 30 derece sıcaklığa rağmen dışarı çıkarılmaları tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, hafta sonu trafiğin yoğun olduğu Van- Erciş yolunun orta refüjündeki ağaçlar altına ve Karayolları Yol Denetim İstasyonunda saatlerce beklemek zorunda kaldılar.

Dün de ÖSYM yetkilisi, görüntü almak isteyen basın mensuplarına engel olurken, basın mensupları ise görevini bilmeyen yetkili ile öğrenciler rahatsız olmasın tartışmaya girmeden okuldan ayrılıp çekimlerini başka okullarda yaptılar - VAN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Van, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:26:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]