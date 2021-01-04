Oyuktepe Şehitliği'ne ulaşım kolaylaşacak - Son Dakika

Köylülerin şehitlik yolu talebi üzerine yerinde incelemeler yapan Vali Ali Çelik, şehitliğe ulaşımın kolaylaştırılması için İl Özel İdaresi tarafından yol çalışmasına başlanacağını söyledi. - KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya- Eskişehir Muharebeleri'nin en kanlı çatışmalarının yaşandığı Yeşilbayır Köyü'nde şehit olan Mehmetçiklerin anısına yaptırılan Oyuktepe Şehitliği Anıtı'nda incelemelerde bulundu.

Köy sakinlerinin şehitlik yolu talebi üzerine Kütahya merkeze bağlı Yeşilbayır Köyü'ne giden Vali Ali Çelik, Oyuktepe Şehitliği'ni yerinde inceledi. Vali Çelik, şehitliğe ulaşımın kolaylaştırılması için yol çalışması yapılacağını söyledi.

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