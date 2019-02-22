"Oyum Senindir" Kaman: "Hz. Ömer Adaletinden Ayrılmayacağım"

İmkanları olmasına rağmen şatafatlı konvoylar yerine sadece kendi aracıyla giden ve bazen de metroyu kullanan Kaman, "Alın terimle kazandığım kendi kazancımı harcarken nasılsam belediyeyi alınca da aynısı olmaktan vazgeçmeyeceğim diyor" Lüksü şatafatı sevmeyen Kaman özellikle Hz. Ömer'in adaletine vurgu yaparak "Dinimiz lüksten ihtişamdan kaçının diye emretmişken, ben halkın vergisiyle hizmet vereceğim belediyede nasıl Hz. Ömer'in adaletinden uzaklaşabilirim" diyor.

OYUM SENİNDİR

Bu doğrultuda seçim kampanyasını sürdüren Kaman dünde çarşıdan gideceği yere ulaşım olarak Akçaray'ı kullanmayı tercih etti. yanındaki partili guruplaAkçaray'a binen Kaman, boş bulduğu bir koltuğa oturdu ve notlar almaya başladı. O an yanındaki boş koltuğa oturan Zafer Danyer adlı vatandaş etraftaki kalabalığı görünce yanında oturanın kim olduğunu sordu. Büyükşehir adayı Dr. Serdar Kaman olduğunu öğrenince Kaman'a dönüp "Başkanım sizi yanımda birlikte yolculuk yaparken görmekten onur duydum,Biz kentimizde böyle belediye başkanları görmek istiyoruz ve söz veriyorum oyum senindir" dedi.

Bunun üzerine neşelenen Dr. Kaman teşekkür ederek, seçimi alması halinde her zaman tranvay da kendisini göreceklerinin ve Hz. Ömer adaletiyle başkanlık görevini ifa edeceğinin sözünü verdi.