Son Dakika Haberleri: Oyun Alanı" Sergisi Saü'de Açıldı

Oyun Alanı" Sergisi Saü'de Açıldı

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF), Meryem Uzunoğlu'nun "Oyun Alanı" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Oyun Alanı
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF), Meryem Uzunoğlu'nun "Oyun Alanı" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Meryem Uzunoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi, STMF Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide, Uzunoğlu'nun tuval, kağıt, ekran gibi farklı yüzeyler üzerinde tüketim kültürüne ait klişe imajları, doğaya referans veren peyzajları, görsel belleğin nesnesine dönüşmüş olan fotoğrafları, kendisini ve güncel yaşantısına ait nesneleri görselleştirdiği eserleri yer alıyor.

Sergi, 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Meryem, Güncel
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