Son Dakika Haberleri: Oyun Cd'lerini Çalarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Oyun Cd'lerini Çalarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı

30 dakika önce

TEKİRDAĞ'da kimliği belirsiz bir kişinin girdiği iş yerinden oyun CD'si çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Oyun Cd'lerini Çalarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da kimliği belirsiz bir kişinin girdiği iş yerinden oyun CD'si çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte kitap, CD satan bir mağazaya müşteri gibi giren kişi, bir süre reyonların arasında gezindi. Etrafı kolaçan eden kişi, çevresinde kimsenin olmadığını görüp, 6 oyun CD'sini yanında getirdiği folyo ile kaplı olduğu tahmin edilen çantaya koydu. İş yeri çalışanları mesai bitiminde sayım yaparken, CD'lerin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Hırsızlığı tespit eden çalışanlar polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, görüntüleri izleyih şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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