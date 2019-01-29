Oyun Daha Yeni Başlıyor

Kripto paraların son gülerde sürekli düşüşte olması yatırımcıları tedirgin ederken bu teknolojinin varlığının sorgulanmasına da neden oluyor. Son dönemin en popüler yatırım araçlarından olan kripto paralar, bir yıldan fazla süredir ayı piyasasının etkisinden kurtulamıyor. Uzmanlar bu etkinin bir süre daha devam edeceğini fakat durumdan endişelenmemek gerektiğini belirtiyorlar.

Güçlü projelere dayanan altyapısıyla 40 ülkeden yatırım alan Intexcoin'in CEO'su Erdoğan Köse yaptığı piyasa analizinde şöyle konuştu: "Kripto para piyasaları uzun süredir durgun ve yatay seyrediyor. Birçok kişi ve kurum çeşitli analizler yapıyor, ancak gerçekte bu analizlerin hiçbir karşılığı yok. Analizlerin çoğu genel geçer temenni ya da şu olursa bu olurdan öteye gidemeyen söylemlerden ibaret. Henüz BTC (Bitcoin)'nin piyasaya yüklediği ağır ve kaldırılması çok zor yükü kimse konuşmuyor. BTC özelinde 20.000 dolara kadar yükseltilen ve toplamda 1 trilyon dolara ulaşan piyasada karlarını realize edenler, fiyatı 3000 dolarlara kadar düşürdüler. Bu yükü kim taşıyabilir ki. Kısa yoldan zenginlik hayali kuran insanlar maalesef ava giderken avlandılar. Durum bu kadar açık ve nettir. BTC tüm piyasayı domine ediyor ve düştüğü yerden kalkması çok zor. BTC'yi denize düşmüş çok ağır bir hazine sandığına benzetebiliriz. Onu tekrar su yüzüne çıkarmak için gereken gücü kim ya da kimler üstlenecek? Binlerce dolar kayıp yaşayan ve hayalleri yıkılan yatırımcının artık güveni ve gücü de yok. Buradan genel duruma bakacak olursak algı şu, BTC en güvenilen ve en güçlü paraydı ama şuan durumu ortada. Bu ister istemez tüm sektörde bir panik ve bilinmezlik oluşturuyor.

Bana göre yatırımcılar BTC ve diğer kült haline gelmiş, içine çok beklenti sokulmuş paralar yerine güçlü fikir ve çözümleri olan, sürdürülebilir proje kripto paralarına yönelmeli. Yeni bir bakış açısıyla piyasanın canlanmasına çalışılmalı. Yine de 2019 yılı olumlu olacaktır. Çünkü insanlık durağanlığı pek sevmez. Onlarca savaşı ve krizi aşan insanoğlu bu piyasa için de aynı refleksi gösterecektir."

"Bu teknolojinin henüz başındayız…"

Kripto paraların henüz tam olarak anlaşılamadığının ve bu sürecin yavaş yavaş işleyeceğinin altını çizen Erdoğan Köse sözlerine şöyle devam etti: "Blokchain ve kripto para teknolojisi yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip. Daha yeni anlaşılıyor kapasitesi ve değeri, önü çok açık. Tüm teknoloji ve fikir alanlarını değiştirecek büyük bir dönüşümün başındayız. Anlamak uygulamak ve var olan sorunlarını çözmek için çalışılıyor. Bu hali ile de büyük fırsatları barındırıyor. Devletlerin, bankaların, özel sektör ve girişimci kişilerin bu alana doğru artan bir ilgisi var. Bu da bizlerde gelecekle ilgili umutlu bir beklenti yaratıyor."

"Fırsatlar bekleyerek gelmez"

Son günlerdeki rutin düşüşe de değinen Erdoğan Köse, "Piyasalarda her zaman yükseliş ve düşüşler olur. Burada önemli olan oyuncuların sakin ve serinkanlı olarak, pozisyonlarını analiz ederek hamle yapmalarıdır. Artık ışık göründü, kripto para teknolojisi kapıyı kapanmaz bir güçle açtı. Her piyasada olduğu gibi burada da kar ve beklentilere bağlı insan davranışı temel unsurdur. Araştırarak bilgiye dayalı ve riskleri bilerek imkanları ölçüsünde herkesin kripto paralara yatırım yapmasının gelecek için iyi olacağını düşünüyorum. Fırsatlar hamle yapmadan, bekleyerek gelmez. Oyunun içinde yer almak lazım. Oyun daha yeni başlıyor" dedi.