Oyun devi Bethesda resmen Türkiye'de

Multiplayer Genel Müdürü Merthan Yalçın ise yaptığı açıklamada;



"Multiplayer olarak Türkiye'deki PR ve Topluluk temsili için resmi ortaklığımızı açıklamaktan memnuniyet duyarız. Dünya çapında ünlü bir markayı Türkiye de temsil etmekten gururluyuz. Oyun severlerin karşısına harika projelerle çıkacağız" dedi



Türkiye için resmi PR ve Topluluk faaliyetlerini başlatılacağını duyuran Multiplayer da Bethesda'dan sorumlu Topluluk Yöneticisi Ege Sağın, bir Topluluk Yöneticisi, Türk oyuncu topluluğu ve Bethesda arasında köprü görevi görürken ekip büyüyerek oyun medyası ve oyuncular ile ilişkileri daha da güçlü hale getirecek dedi.



Ayrıca Bethesda Softworks bundan böyle Türkiye'deki çeşitli oyun etkinliklerinde yer alacak. Bunlardan ilki ise 21 Eylül 2019 tarihinde Feriye'de gerçekleşecek olan, Multiplayer'ın kendi etkinliği Chapter 8 Oyun ve Gençlik Festivali. Bethesda hayranları bu festivalde keyifli fotoğraflar çektirme imkanı bulacak hem festival alanında hem de sosyal medyada Bethesda'dan çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.