Son Dakika Haberleri: Oyun devi Bethesda resmen Türkiye'de
Son Dakika Spor Haber

Oyun devi Bethesda resmen Türkiye'de

29 dakika önce

Multiplayer Genel Müdürü Merthan Yalçın ise yaptığı açıklamada;"Multiplayer olarak Türkiye'deki PR ve Topluluk temsili için resmi ortaklığımızı açıklamaktan memnuniyet duyarız. Dünya çapında ünlü bir markayı Türkiye de temsil etmekten gururluyuz.

Oyun devi Bethesda resmen Türkiye'de, System.String[]

Multiplayer Genel Müdürü Merthan Yalçın ise yaptığı açıklamada;


"Multiplayer olarak Türkiye'deki PR ve Topluluk temsili için resmi ortaklığımızı açıklamaktan memnuniyet duyarız. Dünya çapında ünlü bir markayı Türkiye de temsil etmekten gururluyuz. Oyun severlerin karşısına harika projelerle çıkacağız" dedi


Türkiye için resmi PR ve Topluluk faaliyetlerini başlatılacağını duyuran Multiplayer da Bethesda'dan sorumlu Topluluk Yöneticisi Ege Sağın, bir Topluluk Yöneticisi, Türk oyuncu topluluğu ve Bethesda arasında köprü görevi görürken ekip büyüyerek oyun medyası ve oyuncular ile ilişkileri daha da güçlü hale getirecek dedi.


Ayrıca Bethesda Softworks bundan böyle Türkiye'deki çeşitli oyun etkinliklerinde yer alacak. Bunlardan ilki ise 21 Eylül 2019 tarihinde Feriye'de gerçekleşecek olan, Multiplayer'ın kendi etkinliği Chapter 8 Oyun ve Gençlik Festivali. Bethesda hayranları bu festivalde keyifli fotoğraflar çektirme imkanı bulacak hem festival alanında hem de sosyal medyada Bethesda'dan çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.

Türkiye, PR, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli
Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:19:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyun devi Bethesda resmen Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]