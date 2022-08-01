Mediatrend Ağustos sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

MediaTrend ailesi olarak Ağustos sayımızı video oyunlarına ayırdık. Pek çok kişinin tatilin tadını çıkardığı bu günlerde sizin için keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak içerikler oluşturduk. Buna ek olarak sizler için Teknolojiyle dolu yepyeni bir sayı sizleri hazırladık!

Mediatrend Mayıs sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mediatrend Ağustos sayısı neler içeriyor?

Bu ay ana konumuz tabii ki 'Oyun Dünyası'. Sizler için tatilinizi renklendirecek aktivitelerin ve ürünlerin neler olduğu konusunda kafa patlattık ve ortaya harika önerilerden oluşan bir sayı çıkardık. İşte yeni sayımızda olanlar.

Video oyunları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Hepimiz bilgisayarda, telefonumuzda ya da konsollarında oyun oynuyor ve kendimizi piksellerden oluşan bu büyülü dünyaya bırakıyoruz. Biz de Mediatrend ailesi olarak Ağustos sayımızı bu eğlenceli dünyaya adamaya karar verdik.

MediaTrend uygulaması yenilendi

Sizler için geçmişten günümüze video oyunları tarihini kısaca özetledik. Ayrıca geleceğin konsolları olarak kabul edilen stream platformları hakkında harika bir yazı hazırladık. Böylelikle oyun dünyasının hem geçmişine hem de geleceğine ışık tuttuk.

Yaz tatilinde olanları da unutmadık elbette. Gezi köşemizde henüz planlarını yapmamış olanlar ve işi son dakikaya bırakmayı alışkanlık haline getirenler için Türkiye'deki koylardan oluşan bir rehber hazırladık.

Peki ya siz uzaklardayken evinize ne olacak? Hiç merak etmeyin, teknoloji bu konuda da imdadınıza yetişti. Evde Yaşam köşemizde hazırladığımız robot süpürge listesi sayesinde sorunlarınızı evde yokken bile çözebileceksiniz.

Mobil hayat köşemizde ise oyuncular için özel olarak tasarlanan Asus Rog Phone 6 serisine yer vedik. Sizlere adeta bir performans canavarı olan bu telefonun özelliklerini anlattık. Buna ek olarak keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak mobil oyunları sizler için listeledik.

Mutfakta Yaşam köşemizde bu ay iki konuya odaklandık. Bunlardan ilki, yaz sıcağında hafif ve hazırlaması kolay olan pratik atıştırmalık tarifleri. Diğeri ise tatile giderken yolda yiyebileceğiniz harika sandviç önerileri.

Gündemi de kaçırmadık elbette! Eğlence Dünyası köşemizde son günlerin en çok konuşulan filmi olan Thor: Love and Thunder'a yer verdik. Ayrıca oyunseverler için PC platformu için duyurulan Marvel's Spider-Man Remastered hakkında bildiklerimizi anlattık.

Tüm bunlara ve çok daha fazlasına yer verdiğimiz Mediatrend Ağustos sayısı sizleri bekliyor! Fotoğrafçılıktan mutfak teknolojilerine, bilgisayar dünyasından ses teknolojilerine kadar çok sayıda içeriğimiz bir arada. Hadi sayfayı çevirin ve yolculuk başlasın…

Mediatrend Mayıs sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.