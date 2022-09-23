GTA VI sızıntı yapan 17 yaşındaki hacker tutuklandı! - Son Dakika
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GTA VI sızıntı yapan 17 yaşındaki hacker tutuklandı!

23.09.2022 19:32
GTA VI sızıntı yapan 17 yaşındaki hacker tutuklandı!

Oyun dünyasında adeta bir kült haline gelmiş GTA serisi, son dönemde sızıntılarıyla gündemde. Sevenlerinin merakla…

Oyun dünyasında adeta bir kült haline gelmiş GTA serisi, son dönemde sızıntılarıyla gündemde. Sevenlerinin merakla beklediği GTA VI'nın oynanış test videosu geçtiğimiz günlerde servis edilmişti. Videonun oyuna ait olduğunu kabul eden Rockstar Games, görünüşe göre durumdan hiç de memnun değil.

GTA VI sızıntısı yapan genç, "Lapsus$" hacker grubu üyesi

Son dönemde GTA VI sızıntısı, oldukça artmaya başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde bazı test videoları ve görseller gündeme bomba gibi düştü. Rockstar Games, bu konuyu ciddiye aldı ve sızıntı kaynağını bulmak istedi. Sızıntıyı yapan kişi olaydan 5 gün sonra bulundu.

GTA VI sızıntı yapan 17 yaşındaki hacker tutuklandı!

Londra Şehri Polisi, Birleşik Krallık Ulusal Siber Suç Birimi ve FBI'ın dahil olduğu bir soruşturma sonucunda 17 yaşındaki bir hacker'ı tutukladı. Lapsus$ hacker grubu üyesi olan genç, Oxfordshire'da tutuklandı. Lapsus$ aynı zamanda Microsoft, T-Mobil gibi bazı şirketlere de saldırı düzenlemişti.

GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!

Öte yandan sızıntı video ve görseller, oyuna ilişkin bazı bilgileri gösteriyor. Sızıntı, tekrar Vice City'ye dönüş olacağını ve ana karakterlerden birinin kadın olacağını söylüyor. Son sızıntılara baktığımızda, Rockstar ekibinin yaklaşık 8 yıldır (2014'ten beri) bu proje üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar ki en büyük kaynak aktarımını buraya yaptığı söyleniyor. Üstelik burada bahsedilen miktar tam 600 milyon dolar.

GTA VI sızıntı yapan 17 yaşındaki hacker tutuklandı!

Oyunun bu yılın sonuna kadar tanıtılacağı belirtiliyor. GTA 6 çıkış tarihi ise 2024'ün son çeyreği olacak. Tabii işler hızlanırsa daha erken de görebiliriz. Oyun hakkında paylaşılan detaylara gelecek olursak, GTA 6'da selefi GTA 5'in tam 5 katı büyüklüğünde bir harita bizleri bekliyor olacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Rockstar Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GTA VI sızıntı yapan 17 yaşındaki hacker tutuklandı! - Son Dakika

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