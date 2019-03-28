Oyun Dünyasının Ünlü İsimleri Hayranlarına Karşı Savaştı

ASUS Republic of Gamers (ROG) tarafından düzenlenen etkinlikte oyun dünyasının ünlü isimleri, hayranlarıyla bir araya geldi.

ASUS Republic of Gamers (ROG) tarafından düzenlenen etkinlikte oyun dünyasının ünlü isimleri, hayranlarıyla bir araya geldi.



Sirkeci HodjaPasha'da gerçekleşen buluşmaya, sosyal medya fenomenlerinin sosyal medyalarından gerçekleştirdiği çekilişi kazanan sevenleri katıldı.



Sürprizler ve DJ performansıyla devam eden etkinlikte, sosyal medya fenomenleri hayranlarıyla takım kurarak Counter Strike: Global Offensive'de mücadele etmesiyle ortaya keyifli görüntüler çıktı. Buluşmada gerçekleşen çekilişle etkinlik davetlilerine ROG hediye paketleri dağıtıldı.



Etkinlikte gerçekleşen şov maçıyla ESL Counter Strike: Global Offensive son Türkiye şampiyonu Arena Bulls, League of Legendsyayıncılarıyla kozlarını Counter Strike: Global Offensive'de paylaştı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Nur Yerlitaş'tan Takipçilerini Kaygılandıran Sargılı Fotoğraf!

Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi

Ünlü Fenomen Banu Parlak Takipçisine Ateş Püskürdü: Boşanır Boşanmaz Kocamla Yattın

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı